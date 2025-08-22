|О компании
|25.08.2025
Экономика РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСТКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛИ НА 11,3%
11:00 25.08.2025
Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I полугодии 2025 года составили 111,3 % к уровню I полугодия 2024 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,5%.
