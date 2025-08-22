Резиденты СЭЗ в I полугодии инвестировали свыше 1 млрд руб. в создание и развитие производств. Такая динамика подтверждает устойчивый тренд на рост инвестиционной активности в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, за январь-июнь 2025 года состав резидентов СЭЗ пополнился 11 новыми предприятиями с суммарным объемом заявленных инвестиций порядка 66 млн долл. и планами по созданию 423 новых рабочих мест. Инвесторы планируют создание производств комплектных административно-бытовых и жилых модулей, санитарно-гигиенической и кабельной продукции, технического грунта и щебня, а также реализацию проектов в сферах деревообработки, машиностроения, фармацевтической и пищевой промышленности.

В целом СЭЗ продолжают демонстрировать позитивную динамику ключевых показателей. По итогам полугодия в 1,3 раза в сопоставимых ценах возросли инвестиции в основной капитал, на 15,5% – начисленная среднемесячная зарплата, на 12,4% – ПИИ на чистой основе, на 11,5% – объемы уплаченных налогов, сборов и платежей, на 2,9% – производство промышленной продукции.

В рамках разработанных регионами Стратегий развития свободных экономических зон на 2025-2030 годы определен пул ключевых инвестпроектов резидентов на ближайшую пятилетку. Продолжается