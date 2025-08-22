|О компании
25.08.2025
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ НАМОЛОТИЛИ 8,3 МЛН. ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
10:33 25.08.2025
В Беларуси на 25 августа намолочено 8,292 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,096 млн.тонн, Гродненская – 1,666 млн.тонн, Брестская – 1,663 млн.тонн, Могилевская – 1,111 млн.тонн, Гомельская - 980 тыс.тонн, Витебская - 776 тыс.тонн.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 90 % площадей, что составляет 2 174 тысячи гектаров
Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га.
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 542 тысячи тонн – 77 % от плана.
Посеяно озимого рапса на зерно на площади 407 тыс.га или 94 % запланированного.
Вытереблено льна на 43 тыс.га, что составляет 90 % запланированных площадей.
Заготовлено сена 389 тыс.т. – 54% плана. Сенажа – 12 млн. 277 тыс. тонн – 88% плана. В том числе в полимерной упаковке 400 тыс.т.
Травяных кормов заготовлено 3 млн. 766 тыс.т. – 38% плана.
Картофеля в стране накопано уже более 25 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 72,9 ц/га.
