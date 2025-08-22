ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ НАМОЛОТИЛИ 8,3 МЛН. ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА


10:33 25.08.2025

В Беларуси на 25 августа намолочено 8,292 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,096 млн.тонн, Гродненская – 1,666 млн.тонн, Брестская – 1,663 млн.тонн, Могилевская – 1,111 млн.тонн, Гомельская - 980 тыс.тонн, Витебская - 776 тыс.тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 90 % площадей, что составляет 2 174 тысячи гектаров

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га.

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 542 тысячи тонн – 77 % от плана.

Посеяно озимого рапса на зерно на площади 407 тыс.га или 94 % запланированного.

Вытереблено льна на 43 тыс.га, что составляет 90 % запланированных площадей.

Заготовлено сена 389 тыс.т. – 54% плана. Сенажа – 12 млн. 277 тыс. тонн – 88% плана. В том числе в полимерной упаковке 400 тыс.т.

Травяных кормов заготовлено 3 млн. 766 тыс.т. – 38% плана.

Картофеля в стране накопано уже более 25 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 72,9 ц/га.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
валюта курс
EUR 3.4547
USD 2.9790
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4502 -0.0241
USD 2.9790 +0.0047
RUB 3.6938 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4700
USD 2.9770 2.9800
RUB 3.6800 3.6855
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1655 1.1695
EUR/RUB 94.0000 94.4000
USD/RUB 80.6500 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
