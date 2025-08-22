Экономика РБ

ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВВП В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ В БЕЛАРУСИ

09:47 25.08.2025 Рост ВВП в Беларуси составил 1,3% в январе-июле 2025 г. после 2,1% за январь-июнь. По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), рост формируют сектора, ориентированные на внутренний спрос. Розничный товарооборот увеличился на 8,6%, товарооборот общественного питания — на 5,1%. Устойчивый рост сохраняется в строительстве и инвестициях (9,9% и 13,6% соответственно). «Негативное влияние на динамику ВВП оказало снижение выпуска промышленности на 0,3% за январь-июль на фоне сокращения объёмов экспорта и роста запасов готовой продукции. Также на 12,7% снизился выпуск в сельском хозяйстве, что связано с более поздними сроками уборки урожая», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков ЕАБР.