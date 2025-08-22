В январе-июле 2025 г. в Брестской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих составило 4 195,8 млн. рублей и уменьшилось по сравнению с январем-июлем 2024 г. в сопоставимых ценах на 9,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 055,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 92,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Снижение темпа производства обусловлено более поздними сроками начала уборки и заготовки кормов в текущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 206,6 тыс. тонн, молока– 1 479,5 тыс. тонн, яиц получено 393 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,4%, яиц – 84,3%.

На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 853,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 301,3 тыс. голов. Численность свиней составила 331,4 тыс. голов.

На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 34,3% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2024 г. – 74,3%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 538,9 тыс. тонн при средней урожайности 46,4 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 августа 2024 г. – 38,8 центнера).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 945,6 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 639 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 11,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 10 центнеров.