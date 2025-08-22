Экономика РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 0,8%

17:08 22.08.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-июль 2025 г. Объем ВРП в текущих ценах составил 17 682,7 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 0,8% к уровню января-июля 2024 г.