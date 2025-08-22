|О компании
Экономика РБ
ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 0,8%
17:08 22.08.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-июль 2025 г. Объем ВРП в текущих ценах составил 17 682,7 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 0,8% к уровню января-июля 2024 г.
