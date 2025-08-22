Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 19 августа 2025 г. № 65 скорректировано ведомственное постановление от 17 июня 2013 г. № 21 «Об установлении тарифов платы за проезд по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом с 1 сентября текущего года изменяются тарифы для расчета платы за проезд по автомобильным дорогам Беларуси.

Так, размер платы за проезд транспортного средства с допустимой общей массой более 3,5 т составит за 1 км:

0,117 евро – для двухосных автомобилей;

0,146 евро – для трехосных;

0,176 евро – для машин, имеющих четыре и более осей.

В настоящее время указанные тарифы равны 0,114 евро, 0,142 евро и 0,171 евро, соответственно.

Также меняется стоимость пользования платными автодорогами с учетом периода действия (электронная виньетка). Стоимость виньетки сроком действия 15 календарных дней не изменится и будет составлять 20 евро. При этом на период действия 30 календарных дней подорожает до 32 евро, на календарный год – до 110 евро.

Справка Pravo.by

Для целей документа под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года, а также последние 15 календарных дней предшествующего года и первые 15 календарных дней последующего года

Также корректируются размеры платы по разовому тарифу, вносимой во избежание формирования нарушения в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платным дорогам. Для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 т плата по разовому тарифу вырастет до 37 и 18,5 евро соответственно, для транспортных средств с допустимой общей массой не более 3,5 т в случае неоплаты сохранится на уровне 14 евро.