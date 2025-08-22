В январе-июле 2025 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2411 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 233 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 69,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 30% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 23,4 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 10,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 68 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,2% от общего ввода по области.