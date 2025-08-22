Новый многофункциональный агрегатно-сверлильный станок отечественного производства поступит в механический цех № 2 в 2025 году, что станет одним из этапов модернизации производства подразделения. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник МЦ-2 Игорь Фатеев.

«Станок сможет выполнять несколько операций: сверление, растачивание, фрезерование, нарезание резьбы. Его установят на первом участке цеха, где изготавливают кожухи тормозов. Агрегатно-сверлильный станок существенно улучшит качество деталей и снизит трудоемкость», — отметил Игорь Фатеев.

Планы по развитию цеха этим не ограничиваются. Руководство МЦ-2 рассматривает несколько перспективных направлений, в том числе создание комплексного участка для полной механической обработки полуосей, организация рабочих мест слесарей механосборочных работ по сборке трансмиссий тракторов с центральным приводом и запуск участка по сборке и установке так называемых «мокрых» тормозов.

«Сегодня механический цех № 2 — одно из ключевых подразделений завода. У нас более тысячи единиц оборудования, начиная с современных станков с ЧПУ и металлорежущих комплексов и заканчивая кузнечно-прессовыми и подъемно-транспортными машинами», — добавил Игорь Фатеев.