|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ МТЗ РАСКРЫЛ ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
14:01 22.08.2025
Новый многофункциональный агрегатно-сверлильный станок отечественного производства поступит в механический цех № 2 в 2025 году, что станет одним из этапов модернизации производства подразделения. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник МЦ-2 Игорь Фатеев.
«Станок сможет выполнять несколько операций: сверление, растачивание, фрезерование, нарезание резьбы. Его установят на первом участке цеха, где изготавливают кожухи тормозов. Агрегатно-сверлильный станок существенно улучшит качество деталей и снизит трудоемкость», — отметил Игорь Фатеев.
Планы по развитию цеха этим не ограничиваются. Руководство МЦ-2 рассматривает несколько перспективных направлений, в том числе создание комплексного участка для полной механической обработки полуосей, организация рабочих мест слесарей механосборочных работ по сборке трансмиссий тракторов с центральным приводом и запуск участка по сборке и установке так называемых «мокрых» тормозов.
«Сегодня механический цех № 2 — одно из ключевых подразделений завода. У нас более тысячи единиц оборудования, начиная с современных станков с ЧПУ и металлорежущих комплексов и заканчивая кузнечно-прессовыми и подъемно-транспортными машинами», — добавил Игорь Фатеев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2025
Курсы в банках
на 22.08.2025
Конвертация в банках
на 22.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте