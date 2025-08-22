Компания МТС представила сразу пять новых тарифных планов, главный приоритет которых — безопасность белорусов в интернете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, они будут включать постоянную скидку 100% на антивирус для своего устройства или комплексное решение по защите и родительскому контролю ребенка. Новые абоненты получат дополнительные бонусы за подключение на МТС.

Тем, кто ищет максимум свободы, МТС предлагает новый флагманский тариф «Безлимитище PRO», в который входят безлимитный интернет для мобильного устройства и звонки во все сети. Также с услугой «Безлимит+» новые абоненты смогут 3 месяца бесплатно раздавать трафик в режиме модема и звонить, не считая минуты.

Среди других новинок — тарифы «Супер Safe 10», «Супер Safe 30» и «Супер Safe 55». Они включают нужный объем голосового и интернет-трафика в зависимости от потребностей пользователя. Кроме этого, все новые абоненты смогут 3 месяца совершенно бесплатно читать книги, слушать музыку, смотреть фильмы, сериалы и ТВ, получать приоритетное обслуживание в контакт-центре и скидки на услуги оператора с «Подпиской МТС Премиум+».

Для детей и подростков теперь есть «Супер Соник» с безлимитными звонками на 2 любимых номера и минутами внутри сети, 5 Гб интернета на максимальной скорости и безлимитным доступом до 256 Кбит/с. Также действует блокировка заказа интернет- и контент-подписок, чтобы родители могли быть спокойны за безопасность ребенка.

Новая линейка разработана для тех, кто активно пользуется мобильной связью, но при этом хочет быть уверенным в защите своих данных: все пять тарифов дополнительно включают скидку 100% на Kaspersky Standard для одного устройства или Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids. «Безопасность и конфиденциальность в интернете — это не роскошь, а базовая потребность. Мы видим, как растет цифровая активность, особенно среди молодежи, поэтому предлагаем решение, которое объединяет в одном тарифе мобильную связь и защиту своего устройства», — прокомментировали в компании МТС.

Подключить мобильную связь можно во всех салонах МТС, а также самостоятельно приобретя комплект удаленного подключения SIM ON.