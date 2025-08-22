ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ С ЗАЩИТОЙ ОТ КИБЕРУГРОЗ


13:41 22.08.2025

Компания МТС представила сразу пять новых тарифных планов, главный приоритет которых — безопасность белорусов в интернете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, они будут включать постоянную скидку 100% на антивирус для своего устройства или комплексное решение по защите и родительскому контролю ребенка. Новые абоненты получат дополнительные бонусы за подключение на МТС.

Тем, кто ищет максимум свободы, МТС предлагает новый флагманский тариф «Безлимитище PRO», в который входят безлимитный интернет для мобильного устройства и звонки во все сети. Также с услугой «Безлимит+» новые абоненты смогут 3 месяца бесплатно раздавать трафик в режиме модема и звонить, не считая минуты.

Среди других новинок — тарифы «Супер Safe 10», «Супер Safe 30» и «Супер Safe 55». Они включают нужный объем голосового и интернет-трафика в зависимости от потребностей пользователя. Кроме этого, все новые абоненты смогут 3 месяца совершенно бесплатно читать книги, слушать музыку, смотреть фильмы, сериалы и ТВ, получать приоритетное обслуживание в контакт-центре и скидки на услуги оператора с «Подпиской МТС Премиум+».

Для детей и подростков теперь есть «Супер Соник» с безлимитными звонками на 2 любимых номера и минутами внутри сети, 5 Гб интернета на максимальной скорости и безлимитным доступом до 256 Кбит/с. Также действует блокировка заказа интернет- и контент-подписок, чтобы родители могли быть спокойны за безопасность ребенка.

Новая линейка разработана для тех, кто активно пользуется мобильной связью, но при этом хочет быть уверенным в защите своих данных: все пять тарифов дополнительно включают скидку 100% на Kaspersky Standard для одного устройства или Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids. «Безопасность и конфиденциальность в интернете — это не роскошь, а базовая потребность. Мы видим, как растет цифровая активность, особенно среди молодежи, поэтому предлагаем решение, которое объединяет в одном тарифе мобильную связь и защиту своего устройства», — прокомментировали в компании МТС.

Подключить мобильную связь можно во всех салонах МТС, а также самостоятельно приобретя комплект удаленного подключения SIM ON.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
валюта курс
EUR 3.4547
USD 2.9790
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4502 -0.0241
USD 2.9790 +0.0047
RUB 3.6938 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4550
USD 2.9680 2.9730
RUB 3.6850 3.6880
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1630
EUR/RUB 93.5500 93.6000
USD/RUB 80.5000 80.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте