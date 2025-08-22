|О компании
|22.08.2025
Экономика РБ
БУТБ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
13:17 22.08.2025
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Торгово-промышленная палата Томской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли. Церемония подписания документа состоялась 21 августа в рамках визита делегации БУТБ в Томск для проведения семинара по вопросам использования биржевых инструментов при совершении экспортно-импортных сделок между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Томской области России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в соглашении закреплены ключевые направления взаимодействия сторон, приоритетные задачи и зоны ответственности. В частности, помимо обмена информацией и организации совместных онлайн- и офлайн-мероприятий для деловых кругов Томской области, БУТБ и региональная торгово-промышленная палата намерены объединить усилия по привлечению на белорусскую биржевую площадку томских товаропроизводителей. При этом основное внимание планируется сосредоточить на представителях малого и среднего бизнеса, выпускающих товары, востребованные на рынке Беларуси. Речь идет, прежде всего, о продукции цветной металлургии, химической промышленности и электротехнических изделиях.
Ожидается, что расширение присутствия предприятий промышленного сектора Томской области на биржевых торгах БУТБ не только положительно скажется на динамике товарооборота Беларуси с этим регионом России, но и упростит взаимную торговлю путем установления прямых контактов между производителями и потребителями. Кроме того, откроются дополнительные возможности для углубления промышленной кооперации и активизации взаимодействия по линии импортозамещения.
В настоящее время аккредитованные на БУТБ компании из Томской области участвуют в торгах исключительно как покупатели пиломатериалов. В связи с этим еще одним перспективным направлением развития двусторонней биржевой торговли станет расширение номенклатуры белорусского экспорта, в том числе за счет таких позиций, как сухое молоко, сливочное масло, аминокислоты и мясо крупного рогатого скота.
