В Беларуси стали доступны для покупки две новые модели AI-телевизоров Яндекса на платформе YaOS X.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, новым технологическим флагманом стала ТВ Станция Про с экраном MiniLED, частотой 144 Гц и оптимизацией изображения с помощью искусственного интеллекта. Сегмент бюджетных телевизоров пополнила ТВ Станция Бейсик с QLED-экраном и всеми возможностями AI-ассистента. ТВ Станция Про MiniLED доступна в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов и стоит от 3 399 до 5 669 белорусских рублей, ТВ Станция Бейсик QLED — в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов стоимостью от 1 189 до 2649 белорусских рублей.

К выпуску новых устройств Яндекс добавил во все ТВ Станции режим для комфортного просмотра контента в ночное время, помощь AI-ассистента при прохождении компьютерных игр, улучшенные рекомендации контента и голосовое управление приложениями сторонних производителей. Теперь пользователям будет ещё удобнее управлять телевизором голосом, смотреть и искать контент.

Новая ТВ Станция Про — это первый телевизор Яндекса с экраном MiniLED. Он отличается увеличенным количеством светодиодов и зон затемнения, что делает изображение ярким и контрастным — в пике яркость достигает 1300 нит. Частота кадров 144 Гц, Dolby Vision, MEMC и HDR10 обеспечивают высокую детализацию изображения и плавную смену кадров, что особенно важно при просмотре динамичного контента и прохождении компьютерных игр. Насыщенность цветов в режиме реального времени оптимизирует искусственный интеллект — с помощью функции AI Picture Quality от Яндекса. Элементы интерфейса доступны в 4К, как и видео.

Телевизор оснащён двумя динамиками общей мощностью 30 Вт и сабвуфером 20 Вт. Это позволяет добиться объёмного звука, как в кинотеатре. Устройство поддерживает технологию Dolby Audio и проходит настройку звука инженерами Яндекса.

ТВ Станцию Про MiniLED можно сделать центром своего умного дома. Телевизор позволяет управлять Zigbee-устройствами, такая модель появилась у Яндекса впервые. Она поддерживает также протоколы Matter и Wi-Fi, то есть совместима с большинством устройств умного дома. Видео с камер и показания датчиков можно вывести прямо на экран — эта функция стала доступна во всех ТВ Станциях.

Новая ТВ Станция Бейсик имеет частоту кадров 60 Гц, яркость 350–450 нит и высокую контрастность (5000:1). Экран QLED обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Устройство снабжено динамиками общей мощностью от 20 до 30 Вт (зависит от диагонали) и поддерживает технологию Dolby Audio. С помощью телевизора можно управлять умным домом и пользоваться всеми возможностями AI-ассистента, которые доступны в других ТВ Станциях — в том числе высокого ценового сегмента.

Управление приложениями. Владельцы ТВ Станций теперь могут управлять голосом сторонними приложениями: например, ИВИ, VK Видео, Wink и др. Новая возможность работает на основе технологии вызова функций (function calling). Благодаря ей Алиса может управлять не только телевизором и контентом Яндекса, но и приложениями сторонних производителей — например, искать и запускать их контент.

Помощь геймерам. Алиса стала помогать проходить игры на популярных игровых консолях. AI-ассистент в реальном времени распознаёт, что происходит на экране, определяет контекст игры и даёт подсказки, если нужна помощь. Например, можно спросить: «Алиса, как пройти уровень?» — и получить совет. Навык работает на основе мультимодальной нейросети Яндекса (Visual Language Model, VLM).

Режим «Ночной сеанс». В этом режиме ТВ Станция адаптирует яркость экрана под освещение и корректирует палитру цветов для более комфортного просмотра видео. В ночное время устройство также меняет настройки звука: резкие и громкие звуки сглаживаются и приглушаются, а речь остается чёткой.

Новые рекомендации и подборки. Алиса стала лучше составлять подборки фильмов в ответ на запрос — даже если пользователь сам не знает, что именно хочет посмотреть. Например, можно попросить AI-ассистента найти художественные фильмы про Францию XVII века или кино про тех, кто умеет постоять за себя.

Новые ТВ Станции уже доступны в магазинах «5 элемент», МТС, А1, Xistore, «На Связи», «Электросила», а также в онлайн-гипермаркете 21vek.by.