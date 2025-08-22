В январе-июле 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 9991,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 1,3%, в обрабатывающей промышленности на снизился на 0,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 0,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 5,6%.