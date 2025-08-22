|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,8%
12:13 22.08.2025
В январе-июле 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 9991,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-июля 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 1,3%, в обрабатывающей промышленности на снизился на 0,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 0,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 5,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2025
Курсы в банках
на 22.08.2025
Конвертация в банках
на 22.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте