ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,8%


12:13 22.08.2025

В январе-июле 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 9991,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 1,3%, в обрабатывающей промышленности на снизился на 0,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 0,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 5,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
валюта курс
EUR 3.4547
USD 2.9790
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4502 -0.0241
USD 2.9790 +0.0047
RUB 3.6938 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4550
USD 2.9680 2.9730
RUB 3.6850 3.6880
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1630
EUR/RUB 93.5500 93.6000
USD/RUB 80.5000 80.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте