В Минске принято решение о создании трёх флагманских медицинских центров по оказанию экстренной медпомощи. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Их работу планируется организовать на базе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и 10-й городской клинической больницы.

Как рассказал на встрече с коллективом больницы скорой медицинской помощи председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев: территориальное перераспределение оказания экстренной медицинской помощи на три стационара необходимо для снижения колоссальной нагрузки на БСМП. Каждый человек должен иметь возможность получить качественную медицинскую помощь. Сейчас ведется проектирование объектов. Они будут строиться по московскому образцу с учетом нужд минских учреждений. Главная задача — организовать отток экстренных пациентов, которые сейчас сконцентрированы в БСМП.

Важную роль здесь играет и ЖК «Минск-Мир», завершение строительства которого обеспечит значительный прирост населения в Октябрьском районе.

«Всего в городе ведется строительство четырех поликлиник, которые будут оснащены современным медицинским оборудованием. Это взрослая и детская поликлиники в «Минск Мире», детская — в Лошице и для взрослых — в жилом районе Восточный. Кроме того, новую инфекционную больницу возводят на Долгиновском тракте, а на ул. Карвата ведется строительство современного здания наркологического центра. Новый корпус Городского клинического центра травматологии и ортопедии возводят в шестой больнице. Обновляются и другие учреждения здравоохранения», - отметил Владимир Кухарев.

Медики тоже задали волнующие вопросы: поступило предложение - увеличить целевые наборы в Минский государственный медицинский колледж и Белорусский государственный медицинский колледж, чтобы в дальнейшем выпускники распределялись только в столичные учреждения здравоохранения.

«Городские власти оказывают содействие по распределению в БСМП квалифицированных молодых специалистов. Это подтверждается тем, что за последние два года набор учащихся в медицинский колледж был увеличен в два раза», - сказал председатель Мингорисполкома.