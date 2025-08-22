ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТРИ ФЛАГМАНСКИХ ЦЕНТРА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЯВЯТСЯ В МИНСКЕ


11:56 22.08.2025

В Минске принято решение о создании трёх флагманских медицинских центров по оказанию экстренной медпомощи. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Их работу планируется организовать на базе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и 10-й городской клинической больницы.

Как рассказал на встрече с коллективом больницы скорой медицинской помощи председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев: территориальное перераспределение оказания экстренной медицинской помощи на три стационара необходимо для снижения колоссальной нагрузки на БСМП. Каждый человек должен иметь возможность получить качественную медицинскую помощь. Сейчас ведется проектирование объектов. Они будут строиться по московскому образцу с учетом нужд минских учреждений. Главная задача — организовать отток экстренных пациентов, которые сейчас сконцентрированы в БСМП.

Важную роль здесь играет и ЖК «Минск-Мир», завершение строительства которого обеспечит значительный прирост населения в Октябрьском районе.

«Всего в городе ведется строительство четырех поликлиник, которые будут оснащены современным медицинским оборудованием. Это взрослая и детская поликлиники в «Минск Мире», детская — в Лошице и для взрослых — в жилом районе Восточный. Кроме того, новую инфекционную больницу возводят на Долгиновском тракте, а на ул. Карвата ведется строительство современного здания наркологического центра. Новый корпус Городского клинического центра травматологии и ортопедии возводят в шестой больнице. Обновляются и другие учреждения здравоохранения», - отметил Владимир Кухарев.

Медики тоже задали волнующие вопросы: поступило предложение - увеличить целевые наборы в Минский государственный медицинский колледж и Белорусский государственный медицинский колледж, чтобы в дальнейшем выпускники распределялись только в столичные учреждения здравоохранения.

«Городские власти оказывают содействие по распределению в БСМП квалифицированных молодых специалистов. Это подтверждается тем, что за последние два года набор учащихся в медицинский колледж был увеличен в два раза», - сказал председатель Мингорисполкома.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
валюта курс
EUR 3.4547
USD 2.9790
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4502 -0.0241
USD 2.9790 +0.0047
RUB 3.6938 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4550
USD 2.9680 2.9730
RUB 3.6850 3.6880
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1630
EUR/RUB 93.5500 93.6000
USD/RUB 80.5000 80.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте