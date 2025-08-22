Экономика РБ

ВИТЕБСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ВЫПОЛНИЛ ПОЛОВИНУ ГОСЗАКАЗА ПО ЗАГОТОВКЕ ЗЕРНА

11:10 22.08.2025 Витебский комбинат хлебопродуктов выполнил половину госзаказа по заготовке зерна. Об этом сообщает Telegram-канал ОНТ. Заготовку начали в июле: в сутки принимают до двух тысяч тонн. Зерно привозят на место, пропускают через специальную решетку, после сушки и сепарирования — на хранение. Там его постоянно охлаждают и очищают. Контроль качества производят каждый месяц.