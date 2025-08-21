Розничный товарооборот в Могилевской области в январе-июле 2025 г. составил 4848,8 млн. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,9% розничного товарооборота области, в январе – июле 2025 г. составил 4551,1 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – июле 2025 г. составил 2305,6 млн. рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – июле 2025 г. составил 240,9 млн. рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.