Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,2%


10:36 22.08.2025

Розничный товарооборот в Могилевской области в январе-июле 2025 г. составил 4848,8 млн. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,9% розничного товарооборота области, в январе – июле 2025 г. составил 4551,1 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – июле 2025 г. составил 2305,6 млн. рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – июле 2025 г. составил 240,9 млн. рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2025
валюта курс
EUR 3.4663
USD 2.9743
RUB 3.6960
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4743 -0.0047
USD 2.9743 +0.0005
RUB 3.6960 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4470 3.4570
USD 2.9650 2.9720
RUB 3.6850 3.6920
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1645
EUR/RUB 93.3500 93.6500
USD/RUB 80.4000 80.5500
подробнее
