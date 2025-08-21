|О компании
|22.08.2025
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ С 1 СЕНТЯБРЯ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВВОДИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫВОЗА ЯБЛОК
10:19 22.08.2025
Беларусь с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.
Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.
Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме
