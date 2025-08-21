МТС проанализировал активность молодой аудитории в сети. В среднем пользователи в возрасте от 14 до 24 лет ежемесячно использует 32,2 Гб мобильного интернета, что в полтора раза больше среднего значения. Более четверти трафика зумеров приходится на TikTok.

TikTok — абсолютный лидер среди социальных сетей по числу активных пользователей и объему мобильного трафика в сети МТС (ежемесячно 17,2 тысяч Тб). При этом молодая аудитория пользуется TikTok еще интенсивнее: более 8 Гб каждый месяц против 6,3 Гб в среднем. Трафик других соцсетей также существенно выше средних показателей: ВКонтакте — почти в 2 раза, YouTube и Instagram — в 1,5 раза.

Заметна тенденция и в использовании мессенджеров: если старшие поколения по-прежнему отдают предпочтение Viber, то у зумеров на первое место как по числу активных пользователей, так и по объему трафика выходит Telegram. В возрастной группе от 14 до 24 лет на одного пользователя этого мессенджера приходится почти 2,4 Гб в месяц, тогда как средний показатель в сети МТС — 1,7 Гб.

«Цифровое поведение молодежи — это не просто тренд, а зеркало будущего. Если сегодня молодые абоненты используют более 30 Гб мобильного интернета ежемесячно, то в обозримой перспективе общий профиль потребления трафика будет меняться еще стремительнее, поэтому мы адаптируем наши продукты под новые сценарии и особое внимание уделяем качеству сети», — добавили в компании МТС.

Наиболее активными днями недели у пользователей являются четверг и пятница, а пик потребления мобильного интернета приходится на вечернее время — с 20:00 до 22:00. Если днем абоненты чаще используют мессенджеры, то вечером трафик смещается в сторону YouTube и других соцсетей.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Покрытие мобильной связью охватывает более 98% территории страны, на которой проживает 99,9% населения.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 21 августа.