Экономика РБ


«САВУШКИН» ПЕРЕЗАПУСТИТ СЫРКИ «ДУБАЙ»


09:44 22.08.2025

«Савушкин» отзывает из магазинов партию глазированных сырков «Дубай».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, рецептура оказалась несовершенной: шоколадная глазурь с хрустящим тестом катаифи обладает повышенной ломкостью и крошится. Поэтому продукт доработают и выпустят в новом виде в ближайшие недели.

Над созданием новинки трудились долго. Тестировали множество образцов: важно было создать уникальный продукт, максимально похожий на дубайский шоколад. И при этом использовать самые качественные ингредиенты, в частности, натуральное тесто катаифи.

«Глазурь изначально была капризной: задача «подружить» шоколад и катаифи, сохранив при этом хрустящую текстуру теста, оказалась очень непростой, — признает производитель. — Но в итоге сырок «залетел» и на старте продаж мы получили огромное количество положительных отзывов».

Спустя две недели оказалось, что глазурь сырков крошится и растрескивается: при долгом хранении тесто катаифи «набухает» и деформирует глазурь. Вкус десерта при этом не страдает, а вот внешний вид оставляет желать лучшего. Поэтому всю последнюю партию решено было в срочном порядке отозвать из торговой сети.

«Большинство производителей предпочитают свои промахи не афишировать, но мы, напротив, уверены, что покупатели, которые нам так доверяют, заслуживают полной откровенности. Искренне просим прощения у всех, кто уже купил сырок, открыл упаковку и расстроился из-за его внешнего вида. В ближайшее время мы все исправим», — заверяет «Савушкин».

В компании обещают, что технологи доработают рецептуру в ближайшие несколько недель: уникальный вкус и состав «Дубая» сохранят, но при этом обеспечат глазури стабильность. Сырок пройдет дополнительные тесты качества, после чего вернётся на прилавки.
