|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«САВУШКИН» ПЕРЕЗАПУСТИТ СЫРКИ «ДУБАЙ»
09:44 22.08.2025
«Савушкин» отзывает из магазинов партию глазированных сырков «Дубай».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, рецептура оказалась несовершенной: шоколадная глазурь с хрустящим тестом катаифи обладает повышенной ломкостью и крошится. Поэтому продукт доработают и выпустят в новом виде в ближайшие недели.
Над созданием новинки трудились долго. Тестировали множество образцов: важно было создать уникальный продукт, максимально похожий на дубайский шоколад. И при этом использовать самые качественные ингредиенты, в частности, натуральное тесто катаифи.
«Глазурь изначально была капризной: задача «подружить» шоколад и катаифи, сохранив при этом хрустящую текстуру теста, оказалась очень непростой, — признает производитель. — Но в итоге сырок «залетел» и на старте продаж мы получили огромное количество положительных отзывов».
Спустя две недели оказалось, что глазурь сырков крошится и растрескивается: при долгом хранении тесто катаифи «набухает» и деформирует глазурь. Вкус десерта при этом не страдает, а вот внешний вид оставляет желать лучшего. Поэтому всю последнюю партию решено было в срочном порядке отозвать из торговой сети.
«Большинство производителей предпочитают свои промахи не афишировать, но мы, напротив, уверены, что покупатели, которые нам так доверяют, заслуживают полной откровенности. Искренне просим прощения у всех, кто уже купил сырок, открыл упаковку и расстроился из-за его внешнего вида. В ближайшее время мы все исправим», — заверяет «Савушкин».
В компании обещают, что технологи доработают рецептуру в ближайшие несколько недель: уникальный вкус и состав «Дубая» сохранят, но при этом обеспечат глазури стабильность. Сырок пройдет дополнительные тесты качества, после чего вернётся на прилавки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2025
Курсы в банках
на 22.08.2025
Конвертация в банках
на 22.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте