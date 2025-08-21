В январе-июле 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1608,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 89,5% к уровню января-июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1549,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 90,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 125,8 тыс. тонн, молока – 452,1 тыс. тонн, яиц получено 255,7 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,3%, яиц – 86,6%.

На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 472 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 162,2 тыс. голов. Численность свиней составила 195,4 тыс. голов.

На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 16,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2024 г. – 51,7%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 188,3 тыс. тонн, при средней урожайности 32,3 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 августа 2024 г. – 25,6 центнера).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 519 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 461,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 9,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13 центнеров.