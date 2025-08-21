ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА BR1,6 МЛРД.


09:00 22.08.2025

В январе-июле 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1608,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 89,5% к уровню января-июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1549,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 90,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 125,8 тыс. тонн, молока – 452,1 тыс. тонн, яиц получено 255,7 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,3%, яиц – 86,6%.

На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 472 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 162,2 тыс. голов. Численность свиней составила 195,4 тыс. голов.

На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 16,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2024 г. – 51,7%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 188,3 тыс. тонн, при средней урожайности 32,3 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 августа 2024 г. – 25,6 центнера).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 519 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 461,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 9,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13 центнеров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2025
валюта курс
EUR 3.4663
USD 2.9743
RUB 3.6960
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4743 -0.0047
USD 2.9743 +0.0005
RUB 3.6960 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4470 3.4570
USD 2.9650 2.9720
RUB 3.6850 3.6920
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1645
EUR/RUB 93.3500 93.6500
USD/RUB 80.4000 80.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте