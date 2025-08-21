Восемнадцать объектов безбарьерной среды создано в жилищном фонде столицы за январь-июль 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал

Оборудование подъездов специальными подъемными платформами – важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В 2025 году уже установили 13 таких конструкций. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение.

Если позволяют технические условия в целях обустройства крылец жилых домов – приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров.

В подъездах, в основном, оборудуем лестничный подъемник наклонного типа – компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу.

С 2021 по 2024 годы в столице установили 182 подъемные платформы для маломобильных граждан.

При относительно невысоких входах и наличия технической возможности соблюдения требуемых норм устанавливаем пандусы. В текущем году установили 5 пандусов.

В домах подъемные платформы устанавливаются в плановом порядке в рамках Государственной программе «Социальная защита» подпрограммы 2 «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц». Для включения в план подать заявление можно в Территориальные центры социального обслуживания населения районов г.Минска.

Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски.

Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется.

Техническая возможность установки платформы определяется при обследовании специализированными организациями.