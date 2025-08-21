За январь-июнь 2025 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 5,9%, рентабельность продаж – 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2025 г. составила 5208,8 млн. рублей, в том числе просроченная – 1015 млн. рублей, или 19,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2025 г. составила 8863,4 млн. рублей, в том числе просроченная – 1281,8 млн. рублей, или 14,5% от общего объема кредиторской задолженности.