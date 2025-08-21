Комитет госконтроля 22 августа проведет «горячую» линию по вопросам использования автомобильных парковок и стоянок г.Минска. Об этом сообщает Telеgram-канал КГК.

Граждане могут сообщить информацию о: недостаточном количестве машино-мест для парковки в жилом районе; парковках и автостоянках, длительный период не вводимых в эксплуатацию; неиспользуемых аварийных или находящихся в неудовлетворительном состоянии парковках, автостоянках, доступ к которым посторонних лиц не ограничен; иных проблемных вопросах, связанных с автомобильными парковками и стоянками в г.Минске.

Обратиться на "горячую линию" можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по короткому номеру 191.

Также сообщения о нарушениях (с обязательным фотоподтверждением и указанием адреса) можно направлять в чат-бот телеграм - канала КГК.