Экономика РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ СПРЯТАННЫЕ ТОВАРЫ В ГРУЗОВИКЕ, СЛЕДОВАВШЕМ ИЗ ПОЛЬШИ


14:41 21.08.2025

Брестские таможенники обнаружили спрятанные товары седельном тягаче RENAULT, следовавшем из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, на въездных каналах инспектор таможни опросил водителя на предмет наличия товаров, подлежащих декларированию, ограниченных и запрещённых к перемещению.

Получив отрицательный ответ, таможенник осмотрел кабину и принял решение направить авто на сканирование с применением ИДК. Полученная сканограмма показала нехарактерные затемнения.

Из ниш, после демонтажа декоративных обшивок в верхней части кабины, таможенники извлекли 950 распылителей форсунки и секций высокого давления. А из другого тайника, оборудованного в конструктивной нише под спойлером кабины тягача, извлечены видеокарты.

Спрятанные товары стоимостью более 56 тыс. рублей и тягач 2015 г.в. стоимостью 124 тыс. рублей изъяты до решения суда

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства, использованного для перемещения таких товаров.
