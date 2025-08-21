|О компании
|22.08.2025
Экономика РБ
ДЛЯ ЗАВОДА «МОГИЛЕВТРАНСМАШ» ЗАКУПЛЕНО ШЕСТЬ СВАРОЧНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
13:11 21.08.2025
Для завода «Могилевтрансмаш» закуплено шесть сварочных робототехнических комплексов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, все они смонтированы на новом производственном участке сварочно-сборочного цеха.
Четыре из них: комплекс для сварки коробов секций стрел, комплекс для сварки надрамников автомобилей-самосвалов и два комплекса для сварки оснований платформ автомобилей-самосвалов, уже запущены и выдают готовые сварочные узлы.
Еще для двух робототехнических комплексов, предназначенных для сварки платформ автомобилей-самосвалов, ведется написание управляющих программ и отладка процесса сварки.
Внедрение сварочных робототехнических комплексов позволит уже в октябре текущего года обеспечить выпуск двух новых моделей самосвальных платформ объемом 15 м³ и 20 м³ повышенной технологичности с улучшенными эксплуатационными характеристиками в количестве до 200 штук в месяц.
В отличие от ручной полуавтоматической сварки робототехнические комплексы обеспечивают высокое качество сварных соединений как по прочности, так и по внешнему виду.
