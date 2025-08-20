Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2025 г. составили 111,4% к уровню января-июня 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,2%.