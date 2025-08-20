В Беларуси утверждена программа разработки государственных стандартов в области переработки упаковки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ разработан в целях выполнения поручений президента и Правительства по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов.

Программа направлена на установление требований к упаковке, обеспечивающих возможность ее переработки после утраты потребительских свойств.

Так, предусмотрена разработка 22 государственных стандартов, гармонизированных с международными и региональными (европейскими). Они установят требования к определению способности к полному аэробному биологическому разложению пластмассовых материалов, определению степени их разложения, повторному использованию материала упаковки, принципам анализа микропластика, присутствующего в окружающей среде, оценке предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов, а также к бумажным мешкам для сбора коммунальных отходов.

Выполнение программы направлено на сокращение отходов, не подходящих для переработки, и, как следствие, уменьшение загрязнения окружающей среды.

Ознакомиться с программой можно на сайте Госстандарта в разделе «Программы работ».