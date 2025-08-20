|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ УПАКОВКИ
12:04 21.08.2025
В Беларуси утверждена программа разработки государственных стандартов в области переработки упаковки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ разработан в целях выполнения поручений президента и Правительства по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов.
Программа направлена на установление требований к упаковке, обеспечивающих возможность ее переработки после утраты потребительских свойств.
Так, предусмотрена разработка 22 государственных стандартов, гармонизированных с международными и региональными (европейскими). Они установят требования к определению способности к полному аэробному биологическому разложению пластмассовых материалов, определению степени их разложения, повторному использованию материала упаковки, принципам анализа микропластика, присутствующего в окружающей среде, оценке предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов, а также к бумажным мешкам для сбора коммунальных отходов.
Выполнение программы направлено на сокращение отходов, не подходящих для переработки, и, как следствие, уменьшение загрязнения окружающей среды.
Ознакомиться с программой можно на сайте Госстандарта в разделе «Программы работ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2025
Курсы в банках
на 21.08.2025
Конвертация в банках
на 21.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте