Экономика РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $209,7 МЛН.

10:15 21.08.2025 За январь-июнь 2025г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 209,7 млн. долларов США инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, поступление прямых иностранных инвестиций составило 207,4 млн. долларов США, или 98,9% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-июнь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 89,8 млн. долларов США. На долю прямых инвестиций приходилось 88,3% всех направленных инвестиций за рубеж.