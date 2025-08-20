ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТСЯ ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ


10:06 21.08.2025

В Беларуси создается единый оператор интеллектуальной транспортной системы. Это предусмотрено указом №311, который Александр Лукашенко подписал 20 августа, сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом в качестве единого оператора интеллектуальной транспортной системы определено РУП "Белдорсвязь". На него возложены функции по эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, которые до настоящего времени находились в ведении различных организаций. Речь идет, в частности, о системах сбора платы за проезд по платным дорогам, динамического взвешивания, метеомониторинга, учета интенсивности транспортного потока, а также о программно-аппаратном комплексе Центра мониторинга дорожного движения.

В числе задач, которые возложены на РУП "Белдорсвязь" как единого оператора, - развитие интеллектуальной транспортной системы и управление ее функционированием, выполнение работ по возведению, реконструкции (ремонту), эксплуатации инженерного оборудования, сетей электросвязи и электроснабжения, входящих в состав системы.

Единый оператор также уполномочен взимать плату за проезд по платным автомобильным дорогам, размещать инженерное оборудование, входящее в состав интеллектуальной транспортной системы, на объектах республиканских автомобильных дорог без взимания платы и заключения договоров аренды в отношении таких объектов.

Объединение интеллектуальной транспортной системы в структуре одного оператора обеспечит реализацию единой технической политики, ориентированной на внедрение отечественных разработок. Это позволит оптимизировать расходы на эксплуатацию и развитие системы за счет использования имеющихся оборудования и инфраструктуры, а также исключит дублирующие функции по обслуживанию, модернизации и обновлению различных элементов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2025
валюта курс
EUR 3.4652
USD 2.9738
RUB 3.6960
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4790 +0.028
USD 2.9738 -0.0035
RUB 3.6960 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4570 3.4640
USD 2.9630 2.9690
RUB 3.6850 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.6000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
