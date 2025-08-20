ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА СВЫШЕ 154 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ


09:34 21.08.2025

С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 154 331 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 186 067 жителей Европы. Из Латвии прибыли 378 773 иностранца, из Литвы — 642 620, из Польши — 120 125. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 44 549 иностранных граждан.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2025
валюта курс
EUR 3.4652
USD 2.9738
RUB 3.6960
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4790 +0.028
USD 2.9738 -0.0035
RUB 3.6960 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4570 3.4640
USD 2.9630 2.9690
RUB 3.6850 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.6000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.4500
подробнее
