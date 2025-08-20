С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 154 331 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 186 067 жителей Европы. Из Латвии прибыли 378 773 иностранца, из Литвы — 642 620, из Польши — 120 125. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 44 549 иностранных граждан.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.