«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ», «БЕЛЕВРОСЕТЬ» И «ИМПЭКСЛАЙН» ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ РЕЕСТРА СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

09:26 21.08.2025 КУП «Минский городской центр недвижимости», ИООО «Белевросеть», ООО «Импэкслайн» исключены из реестра страховых агентов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.