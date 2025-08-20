|О компании
|21.08.2025
Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 9%
09:03 21.08.2025
За январь-июнь 2025 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,1%, рентабельность продаж – 9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2025 г. составила 17,6 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,6 млрд. рублей, или 14,9% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2025 г. составила 20,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,3 млрд. рублей, или 16,1% от общего объема кредиторской задолженности.
