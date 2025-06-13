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Экономика РБ
МТЗ ВЫПУСТИЛ ПРОБНУЮ ПАРТИЮ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В 19-ЛИТРОВЫХ БУТЫЛЯХ
11:06 16.06.2025
Минский тракторный завод завершил установку нового оборудования в цехе по розливу минеральной воды. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель главного врача по общим вопросам Медцентра МТЗ Юрий Мозоль.
«В цехе по розливу минеральной воды, расположенном на территории заводского санатория «Рудня», завершилась установка нового оборудования. В ходе тестового розлива были получены образцы питьевой и минеральной воды в стеклотаре объемом 0,33 и 0,75 литра, а также в 18,9-литровых многооборотных ПНД-бутылях», — рассказал Юрий Мозоль.
По его словам, после получения положительных заключений органов государственного надзора объект будет введен в эксплуатацию.
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