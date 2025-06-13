ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО И КГК УТВЕРДИЛИ СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН


11:03 16.06.2025

Правительство и Комитет государственного контроля утвердили совместную Программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2025 год. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.

Программа является стратегическим планом и содержит меры по насыщению внутреннего рынка товарами, меры экономического и административного характера, а также по совершенствованию антимонопольного, ценового регулирования и контроля.

Основная цель реализации Программы в 2025 году - насыщение внутреннего рынка товарами с учетом принципа формирования справедливой цены.

Совместные программы Правительства и Комитета государственного контроля реализуются с 2022 года. Практически все запланированные мероприятия такой программы на прошлый год носили результативный характер.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2025
валюта курс
EUR 3.4397
USD 2.9848
RUB 3.7735
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4420 +0.0155
USD 2.9848 -0.0107
RUB 3.7735 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4500
USD 2.9700 2.9850
RUB 3.7400 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1460 1.1600
EUR/RUB 90.8000 92.1999
USD/RUB 79.0000 79.8021
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте