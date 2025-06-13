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Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО И КГК УТВЕРДИЛИ СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН
11:03 16.06.2025
Правительство и Комитет государственного контроля утвердили совместную Программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2025 год. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.
Программа является стратегическим планом и содержит меры по насыщению внутреннего рынка товарами, меры экономического и административного характера, а также по совершенствованию антимонопольного, ценового регулирования и контроля.
Основная цель реализации Программы в 2025 году - насыщение внутреннего рынка товарами с учетом принципа формирования справедливой цены.
Совместные программы Правительства и Комитета государственного контроля реализуются с 2022 года. Практически все запланированные мероприятия такой программы на прошлый год носили результативный характер.
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