Правительство и Комитет государственного контроля утвердили совместную Программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2025 год. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.

Программа является стратегическим планом и содержит меры по насыщению внутреннего рынка товарами, меры экономического и административного характера, а также по совершенствованию антимонопольного, ценового регулирования и контроля.

Основная цель реализации Программы в 2025 году - насыщение внутреннего рынка товарами с учетом принципа формирования справедливой цены.

Совместные программы Правительства и Комитета государственного контроля реализуются с 2022 года. Практически все запланированные мероприятия такой программы на прошлый год носили результативный характер.