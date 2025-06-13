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Экономика РБ
КОЧАНОВА 23 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, ИП И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ
10:53 16.06.2025
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочанова Наталья Ивановна 23 июня 2025 г проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в г. Минске (ул. Красноармейская, 9).
Как сообщает Telegram-канал Совета Республики, предварительная запись будет осуществляться 17 и 18 июня.
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