Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочанова Наталья Ивановна 23 июня 2025 г проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в г. Минске (ул. Красноармейская, 9).

Как сообщает Telegram-канал Совета Республики, предварительная запись будет осуществляться 17 и 18 июня.