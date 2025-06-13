Александру Лукашенко при посещении ОАО «Беллакт» доложили о планах построить дополнительное производство сухого детского питания. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Построить новый цех предполагается за счет различных источников. Почти половина из них - кредит Банка развития Беларуси. Остальное - это средства Республиканского централизованного инновационного фонда, средства инновационного фонда Гродненского облисполкома, и 13% - собственные средства предприятия. Общая стоимость проекта оценивается в Br380 млн.

Александр Лукашенко подчеркнул, что подобная продукция, особенно детское питание, будет востребована всегда. Например, в ней заинтересованы многие страны в Африке.

Что касается кредитов под создание нового производства, президент предупредил, что обязательным условием является последующий возврат средств. "Где бы ты ни взял - в Банке развития, еще где-то: взял в долг - должен вернуть. Если для этого предприятия, которое хочешь построить, есть сырье, есть рынок сбыта и он маржинальный, и все, что ты одолжишь, ты вернешь в течение 10-12 лет (это немалые деньги - $120-130 млн), - пожалуйста. Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект, - заявил Глава государства. - Мы это умеем делать. И это сегодня продается. Любая страна должна накормить своих людей. Детей - тем более".

Как доложили президенту, на имеющемся производстве уже задействованы практически все мощности и надо расширяться. Детское питание для "Беллакта" - самая маржинальная продукция. При поставках за рубеж рентабельность достигает 40% при колоссальном спросе. Глава государства поставил вопрос, почему бы не развивать это направление не только в рамках одного предприятия в Волковыске, но и в других точках страны. "Это наша школа, и эту школу проще развивать, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы умеем это делать".

Более того, таким образом можно решить проблему с тем, что рынок сейчас перенасыщен сливочным маслом, его трудно продать: "Если бы мы это молоко, которое ты в масло пускаешь, переработали, - продали бы детское питание. Продукт, на который спрос есть. У нас хватает мощностей. Надо - мы перестроились, произвели сливочное масло. Но на это (детское питание. - Прим.) есть спрос".

Что касается "Беллакта", Александр Лукашенко одобрил планы по реализации инвестпроекта. Он поручил не затягивая, без волокиты готовить экономическое обоснование проекта. "Если надо, будем строить, - сказал Глава государства. - Обсчитывайте. Если есть сырье, есть рынки - это те проекты, которые надо реализовывать в стране".

Реализация проекта позволит дополнительно переработать 61 тыс. т молока в год, увеличив до 15 тыс. т (рост в два раза) производство сухих детских смесей, отвечающих требованиям мировых стандартов, и расширив географию экспорта в страны Азии, Африки, Латинской Америки.

Президенту на предприятии представили также продукцию молокоперерабатывающих предприятий Гродненской области. В их числе непосредственно сам "Беллакт", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Молочный мир".

Главный технолог "Беллакта" Татьяна Новикова уже 40 лет работает над созданием детской молочной продукции и расширением ассортимента. "Наша гордость - это детское пастообразное питание. В нем практически нет сахара. И мы своих детей уже три года приучаем к несладким продуктам. Есть линейка дошкольного и школьного питания, эта ниша теперь пустая в нашей стране. Мы сделали замену "вкусным" десертам", - представила она продукцию своего предприятия.