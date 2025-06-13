|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАРТ ПРОВЕРИЛ БАНИ И САУНЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
10:21 16.06.2025
За апрель-июнь Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с облисполкомами проведен мониторинг свыше 90 объектов банных комплексов, бань и саун по всей стране, в 55% объектах установлены нарушения законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, наиболее характерные – не доведение до потребителя бытовых услуг информации, предусмотренной законодательством. Также выявлены случаи реализации в объектах товаров с истекшими сроками годности. Виновные будут привлечены к административной ответственности.
Кроме того, в бане общего пользования г. Ветки с потребителей взимали плату за помывку одного человека выше установленного предела — вместо допустимых 4,50 руб. просили 5,50 руб.
А в г. Витебске в бане ООО «Корона Трейд» тарифы превышали допустимые почти в два раза: за 2 часа посещения просили 16 руб. вместо разрешенных 8 руб., а за душевые услуги — 11 руб. вместо 7,5 руб.
В отношении нарушителей уже приняты меры: выданы предписания об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с законодательством.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 13.06.2025
Курсы в банках
на 16.06.2025
Конвертация в банках
на 16.06.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте