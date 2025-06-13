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Экономика РБ


МАРТ ПРОВЕРИЛ БАНИ И САУНЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ


10:21 16.06.2025

За апрель-июнь Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с облисполкомами проведен мониторинг свыше 90 объектов банных комплексов, бань и саун по всей стране, в 55% объектах установлены нарушения законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, наиболее характерные – не доведение до потребителя бытовых услуг информации, предусмотренной законодательством. Также выявлены случаи реализации в объектах товаров с истекшими сроками годности. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в бане общего пользования г. Ветки с потребителей взимали плату за помывку одного человека выше установленного предела — вместо допустимых 4,50 руб. просили 5,50 руб.

А в г. Витебске в бане ООО «Корона Трейд» тарифы превышали допустимые почти в два раза: за 2 часа посещения просили 16 руб. вместо разрешенных 8 руб., а за душевые услуги — 11 руб. вместо 7,5 руб.

В отношении нарушителей уже приняты меры: выданы предписания об устранении нарушений и приведении тарифов в соответствие с законодательством.
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