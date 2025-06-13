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Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ


09:51 16.06.2025

Инфляция в Беларуси составила 7,1% в мае 2025 г. после 6,5% в апреле. Наиболее заметно инфляция ускорилась по продовольственным товарам (+9,5% в мае после +8,3% в апреле).

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), основными факторами стали продолжающееся ослабление белорусского рубля к российскому и ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты. Ключевым фактором стало значительное повышение роста цен на сезонные овощи и фрукты (+14,4% в мае после +6,8% в апреле). Цены на услуги выросли на 7,2% в мае после 7% в апреле, а на непродовольственные товары – на 3,6%, что соответствует уровню предыдущего месяца. Продолжилось ускорение устойчивого компонента роста цен – базовая инфляция составила 7,1% в мае после 6,6% в апреле.

«Это свидетельствует о сохраняющемся проинфляционном давлении со стороны внутреннего спроса, поддерживаемого ростом реальных заработных плат (+10,4% в апреле 2025 г.) и потребительского кредитования (+25% в апреле 2025 г.)», - a href=" https://t.me/eabr_bank/953"> говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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