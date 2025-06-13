Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Фонда соцзащиты населения за 2024 год.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, бюджет Фонда соцзащиты за 2024 год исполнен сбалансированно, с профицитом в 2,357 млрд рублей.

Первоначально доходы были запланированы на уровне 28,2 млрд рублей, а расходы — 27,8 млрд рублей, но после корректировки указом №476 показатели были увеличены: доходы — 30,7 млрд рублей, расходы — 28,4 млрд рублей.

Фактические доходы составили 30,6 млрд рублей (108,5% от первоначального плана и 99,8% от уточненного), что на 20,9% больше, чем в 2023 году.

Источники доходов и структура расходов.Основной доходный источник (92,5%) — страховые взносы: 28,094 млрд рублей — обязательные взносы на соцстрахование, 242 млн рублей — взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Также в бюджет поступили: 493,6 млн рублей — неналоговые доходы, 1,8 млрд рублей — трансферты из республиканского бюджета.

Расходы Фонда в 2024 году достигли 28,281 млрд рублей, из которых: 79,8% — выплата пенсий, 19% — пособия.

В 2024 году пенсии пересчитывались дважды: +10% с 1 февраля, +5% с 1 октября.

Кроме того, четыре раза повышались: минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки пенсионерам старше 75 лет.

Все социальные обязательства выполнены в полном объеме и без задержек.

Итоги. Бюджет Фонда соцзащиты за 2024 год исполнен сбалансированно, с профицитом:

1,9 млрд рублей — по средствам госсоцстрахования, 479,1 млн рублей — по профессиональному пенсионному страхованию.