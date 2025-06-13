ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ: БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ ЗА 2024 ГОД ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ В BR2,357 МЛРД.


16:50 13.06.2025

Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Фонда соцзащиты населения за 2024 год.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, бюджет Фонда соцзащиты за 2024 год исполнен сбалансированно, с профицитом в 2,357 млрд рублей.

Первоначально доходы были запланированы на уровне 28,2 млрд рублей, а расходы — 27,8 млрд рублей, но после корректировки указом №476 показатели были увеличены: доходы — 30,7 млрд рублей, расходы — 28,4 млрд рублей.

Фактические доходы составили 30,6 млрд рублей (108,5% от первоначального плана и 99,8% от уточненного), что на 20,9% больше, чем в 2023 году.

Источники доходов и структура расходов.Основной доходный источник (92,5%) — страховые взносы: 28,094 млрд рублей — обязательные взносы на соцстрахование, 242 млн рублей — взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Также в бюджет поступили: 493,6 млн рублей — неналоговые доходы, 1,8 млрд рублей — трансферты из республиканского бюджета.

Расходы Фонда в 2024 году достигли 28,281 млрд рублей, из которых: 79,8% — выплата пенсий, 19% — пособия.

В 2024 году пенсии пересчитывались дважды: +10% с 1 февраля, +5% с 1 октября.

Кроме того, четыре раза повышались: минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки пенсионерам старше 75 лет.

Все социальные обязательства выполнены в полном объеме и без задержек.

Итоги. Бюджет Фонда соцзащиты за 2024 год исполнен сбалансированно, с профицитом:

1,9 млрд рублей — по средствам госсоцстрахования, 479,1 млн рублей — по профессиональному пенсионному страхованию.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2025
валюта курс
EUR 3.4397
USD 2.9848
RUB 3.7735
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4420 +0.0155
USD 2.9848 -0.0107
RUB 3.7735 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4320 3.4400
USD 2.9760 2.9830
RUB 3.7600 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1540
EUR/RUB 91.3000 91.4500
USD/RUB 97.1200 79.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте