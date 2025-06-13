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Экономика РБ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ: БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ ЗА 2024 ГОД ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ В BR2,357 МЛРД.
16:50 13.06.2025
Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Фонда соцзащиты населения за 2024 год.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, бюджет Фонда соцзащиты за 2024 год исполнен сбалансированно, с профицитом в 2,357 млрд рублей.
Первоначально доходы были запланированы на уровне 28,2 млрд рублей, а расходы — 27,8 млрд рублей, но после корректировки указом №476 показатели были увеличены: доходы — 30,7 млрд рублей, расходы — 28,4 млрд рублей.
Фактические доходы составили 30,6 млрд рублей (108,5% от первоначального плана и 99,8% от уточненного), что на 20,9% больше, чем в 2023 году.
Источники доходов и структура расходов.Основной доходный источник (92,5%) — страховые взносы: 28,094 млрд рублей — обязательные взносы на соцстрахование, 242 млн рублей — взносы на профессиональное пенсионное страхование.
Также в бюджет поступили: 493,6 млн рублей — неналоговые доходы, 1,8 млрд рублей — трансферты из республиканского бюджета.
Расходы Фонда в 2024 году достигли 28,281 млрд рублей, из которых: 79,8% — выплата пенсий, 19% — пособия.
В 2024 году пенсии пересчитывались дважды: +10% с 1 февраля, +5% с 1 октября.
Кроме того, четыре раза повышались: минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки пенсионерам старше 75 лет.
Все социальные обязательства выполнены в полном объеме и без задержек.
Итоги. Бюджет Фонда соцзащиты за 2024 год исполнен сбалансированно, с профицитом:
1,9 млрд рублей — по средствам госсоцстрахования, 479,1 млн рублей — по профессиональному пенсионному страхованию.
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