ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ


15:31 13.06.2025

Сотрудничество Беларуси и Китая по всем направлениям демонстрирует устойчивую положительную динамику. Об этом заявил сегодня, 13 июня 2025г., министр экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству законодательных органов Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе мероприятия, проходившего на площадке Совета Республики под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой и заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвея, глава экономического ведомства рассказал об укреплении двустороннего взаимодействия, реализации ранее достигнутых договоренностей, а также очертил перспективные направления дальнейших совместных действий.

«Во взаимной торговле намерены нарастить экспорт белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. С учетом этих планов ведется интенсивная работа по укреплению сотрудничества в области перевозок по железной дороге и активизации прямого авиасообщения.

В части инвестиций безусловные приоритеты – технологическое сотрудничество и промкооперация. На текущую пятилетку Правительством Беларуси намечено порядка 70 потенциальных совместных проектов, которые дополнят уже действующий пул бизнес-идей. Кроме того, ожидаем значимых экономических эффектов от вступления в силу нашего услужно-инвестиционного Соглашения и реализации Стратегии развития Китайско-Белорусского Индустриального парка «Великий камень» до 2030 года.

Еще одно стратегическое направление – усиление межрегионального взаимодействия.

Сегодня каждая область и столица страны имеет порядка 3 регионов-побратимов в КНР, сформирована обширная договорно-правовая база, подписано 11 детализированных планов торгово-экономического сотрудничества, еще 3 – в процессе согласования.

В планах на текущий и будущий год – провести серию выставок регионов-побратимов в Беларуси на площадке «Великого камня». Эти мероприятия, по нашему мнению, позволят укрепить действующие коммерческие связи и наладить новые деловые контакты», – отметил Юрий Чеботарь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2025
валюта курс
EUR 3.4397
USD 2.9848
RUB 3.7735
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4420 +0.0155
USD 2.9848 -0.0107
RUB 3.7735 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4320 3.4400
USD 2.9760 2.9830
RUB 3.7600 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1540
EUR/RUB 91.3000 91.4500
USD/RUB 97.1200 79.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте