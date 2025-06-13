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Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ
15:31 13.06.2025
Сотрудничество Беларуси и Китая по всем направлениям демонстрирует устойчивую положительную динамику. Об этом заявил сегодня, 13 июня 2025г., министр экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству законодательных органов Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе мероприятия, проходившего на площадке Совета Республики под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой и заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвея, глава экономического ведомства рассказал об укреплении двустороннего взаимодействия, реализации ранее достигнутых договоренностей, а также очертил перспективные направления дальнейших совместных действий.
«Во взаимной торговле намерены нарастить экспорт белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. С учетом этих планов ведется интенсивная работа по укреплению сотрудничества в области перевозок по железной дороге и активизации прямого авиасообщения.
В части инвестиций безусловные приоритеты – технологическое сотрудничество и промкооперация. На текущую пятилетку Правительством Беларуси намечено порядка 70 потенциальных совместных проектов, которые дополнят уже действующий пул бизнес-идей. Кроме того, ожидаем значимых экономических эффектов от вступления в силу нашего услужно-инвестиционного Соглашения и реализации Стратегии развития Китайско-Белорусского Индустриального парка «Великий камень» до 2030 года.
Еще одно стратегическое направление – усиление межрегионального взаимодействия.
Сегодня каждая область и столица страны имеет порядка 3 регионов-побратимов в КНР, сформирована обширная договорно-правовая база, подписано 11 детализированных планов торгово-экономического сотрудничества, еще 3 – в процессе согласования.
В планах на текущий и будущий год – провести серию выставок регионов-побратимов в Беларуси на площадке «Великого камня». Эти мероприятия, по нашему мнению, позволят укрепить действующие коммерческие связи и наладить новые деловые контакты», – отметил Юрий Чеботарь.
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