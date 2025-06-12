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Экономика РБ


МТС ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ МОЩНОСТИ 4G ПО ВСЕЙ СТРАНЕ


14:47 13.06.2025

МТС активно развивает сеть четвертого поколения, обеспечивая высокую скорость мобильного интернета и голосовые вызовы по технологии VoLTE для миллионов абонентов. Белорусам дополнительно стали доступны еще 175 секторов базовых станций во всех областях страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, на этот раз мощности 4G увеличены в 24 районах Беларуси. Кроме Минска и областных центров, качество связи выросло в Бобруйске, Борисове, Кобрине, Лиде, Речице, Слониме, Червене и других населенных пунктах. Дополнительные секторы базовых станций позволят обеспечить пользователям еще большую скорость интернета и стабильность подключения в местах с наибольшей активностью пользователей.

Развитие 4G проходит в сотрудничестве с единым инфраструктурным провайдером сети четвертого поколения в Республике Беларусь — компанией beCloud. Базовые станции работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц, обеспечивая глубокое проникновение сигнала и высокую пропускную способность сети.

«Наша цель — создавать условия, при которых связь остается качественной и доступной в любой момент времени, независимо от местоположения абонентов. Развитие 4G — это не просто масштабирование покрытия, а обеспечение комфортного мобильного опыта, который будет соответствовать ожиданиям пользователей», — отмечают в МТС.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,3% населения страны.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь. Сеть оператора имеет наибольшую интегральную оценку показателей по итогам измерений государственного предприятия «БелГИЭ», проведенных в 2025 году.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 12:00 13 июня.
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