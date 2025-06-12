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Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,3%
14:41 13.06.2025
В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 105,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 102,2% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 106%, потребительские товары – 100,8% и 104,1% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 102,1%, в том числе в растениеводстве – 95,1% и 98,9% соответственно, животноводстве – 101,1% и 102,9% соответственно.
Индекс цен в строительстве в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 103%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,5% и 106,4% соответственно, машины и оборудование – 99,8% и 97,9%, прочие работы и затраты – 100,4% и 105,1% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 105,3%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100%, с декабрем 2024 г. – 100,5%.
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