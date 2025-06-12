Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 104,5%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 98,1% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 105,8%, потребительские товары – 100,8% и 103,2% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 97,5% и 101,3% соответственно, животноводстве – 101,6% и 101,4% соответственно.