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Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,5%


12:41 13.06.2025

Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 104,5%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 98,1% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 105,8%, потребительские товары – 100,8% и 103,2% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 97,5% и 101,3% соответственно, животноводстве – 101,6% и 101,4% соответственно.
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