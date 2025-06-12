Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, так, последние шесть цифр идентификационного номера кузова авто отличались от указанных в свидетельстве о регистрации, который предъявил мужчина.

Таможенная экспертиза маркировочных обозначений показала, что номер на кузове видоизменению не подвергался. Также установлено, что сведения о выпуске автомобиля в свободное обращение на территории ЕАЭС и его регистрации в ГАИ Беларуси отсутствуют.

Как оказалось, белорус выехал за границу на своей машине - черной AUDI A4, там он приобрел такое же авто только синего цвета. Мужчина намеревался беспошлинно ввезти «двойник», используя регистрационные знаки и свидетельство о государственной регистрации на вывезенное авто.

В отношений гражданина начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 б.в. с возможной конфискацией транспортного средства.

Авто 2000 г.в. стоимостью 25,5 тыс. рублей изъято до решения суда.