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Экономика РБ
БЕЛОРУС ПЫТАЛСЯ ВВЕЗТИ В СТРАНУ ПРИОБРЕТЕННЫЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ АВТО AUDI A4 ПОД ВИДОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЕАЭС
11:37 13.06.2025
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, так, последние шесть цифр идентификационного номера кузова авто отличались от указанных в свидетельстве о регистрации, который предъявил мужчина.
Таможенная экспертиза маркировочных обозначений показала, что номер на кузове видоизменению не подвергался. Также установлено, что сведения о выпуске автомобиля в свободное обращение на территории ЕАЭС и его регистрации в ГАИ Беларуси отсутствуют.
Как оказалось, белорус выехал за границу на своей машине - черной AUDI A4, там он приобрел такое же авто только синего цвета. Мужчина намеревался беспошлинно ввезти «двойник», используя регистрационные знаки и свидетельство о государственной регистрации на вывезенное авто.
В отношений гражданина начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.
Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 б.в. с возможной конфискацией транспортного средства.
Авто 2000 г.в. стоимостью 25,5 тыс. рублей изъято до решения суда.
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