В 2025 году в Могилевской области планируется оздоровить 48 тысяч школьников с использованием государственных средств, в том числе в спортивно-оздоровительных лагерях планируют пройти оздоровление, совмещая тренировочный процесс - 8559 учащихся.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в круглосуточных лагерях оздоровление получат 18 тысяч 678 человек и 29 тысяч 322 в дневных.

Всего будет организована работа 766 лагерей, в том числе 130 круглосуточных и 636 дневных.

Будут работать 15 стационарных круглосуточных лагерей, из них 12 лагерей будут работать в 5-сменном режиме. Кроме того, оздоровление в лагерях с круглосуточным пребыванием будет организовано на 31 арендованной базе, в том числе в 3 санаторно-курортных организациях («Сосны», «Дубровенка», «Свислочь»).

Во всех стационарных лагерях проведены косметические ремонты спальных корпусов, столовых и клубов. Выполнены работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние спортивных площадок и прилегающих территорий лагерей. Осуществлена замена кухонного и технологического оборудования, светильников, обновлена мебель и мягкий инвентарь.

На подготовку стационарных лагерей в текущем году выделено за счет всех источников более 1 млн. 500,0 тысяч рублей.

Запланирована работа 15 оздоровительных лагерей военно-патриотического профиля с круглосуточным пребыванием на базе воинских частей, института Министерства внутренних дел Республики Беларусь, с охватом 300 детей. Кроме того в каждом регионе области будут работать лагеря военно-патриотического профиля как с дневным, так и круглосуточным пребыванием на базе учреждений образования, Могилевского областного кадетского училища во взаимодействии с воинскими частями, отделами внутренних дел, территориальными органами Министерства по чрезвычайным ситуациям. Всего в таких лагерях планируется задействовать 3400 детей.

На базе Осиповичской специальной школы-интерната будет функционировать лагерь с круглосуточным пребыванием для детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Совместно с Могилевским областным институтом развития образования организована работа лагеря с круглосуточным пребыванием «Олимпиец» для победителей олимпиад.

В лагерях труда и отдыха планируется оздоровить 2140 детей (1960 – в дневных лагерях, 180 - круглосуточных).

Областным, городскими и районными бюджетами предусмотрены средства на удешевление стоимости путевок для детей работников бюджетной сферы, детей - сирот, инвалидов.

В летний период будут оздоровлены 1850 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 440 детей-инвалидов.

Средняя стоимость путевки в стационарном лагере с круглосуточным пребыванием в 2025 году составит 600 рублей.

Старт летней оздоровительной кампании будет дан 2 июня 2025 г. на открытой площадке ГУДО «Могилевский областной центр творчества».