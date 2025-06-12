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Экономика РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6,3% ЗА 2021-2024 ГОДЫ


10:09 13.06.2025

На начало 2025 года в области насчитывалось 524 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2021-2024 годы их число увеличилось на 31 хозяйство, или на 6,3%.

На 1 января 2025 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 75,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 56,4 тыс. гектаров. По сравнению с 2020 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 31,3%, пахотные – на 32,4%.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2024 году по сравнению с 2020 годом увеличился в сопоставимых ценах на 26,1%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2024 году она составила 3,3% (в 2020 году – 2,8%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство, на долю которого приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2024 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 86,2 тыс. тонн (8,8% от объема производства по области), картофеля – 88,1 тыс. тонн (21,5%), овощей – 13,2 тыс. тонн (5,8%), свеклы сахарной – 26,1 тыс. тонн (6,3%), рапса – 13,5 тыс. тонн (13,8%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2024 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 0,4 тыс. тонн (0,2% от объема производства по области), производство молока – 8,3 тыс. тонн (1,1%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 0,5 тонны (5,9%).
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