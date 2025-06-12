В индустриальном парке «Великий камень» состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Компанией по развитию индустриального парка и Китайской ассоциацией центров развития производительности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка, согласно документу, стороны будут развивать сотрудничество в таких приоритетных отраслях, как биомедицина, машиностроение и новые материалы. Планируется совместная работа по привлечению инвестиций, организация международных мероприятий и других инициатив, направленных на развитие «Великого камня».

В ходе мероприятия также состоялись переговоры, на которых обсуждались условия реализации инвестиционных проектов, преференциальная политика парка и перспективные направления промышленного сотрудничества. Представители ассоциации также представили новейшие разработки высокотехнологичных компаний и научно-исследовательских институтов.