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Экономика РБ


В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ С КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


10:07 13.06.2025

В индустриальном парке «Великий камень» состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Компанией по развитию индустриального парка и Китайской ассоциацией центров развития производительности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка, согласно документу, стороны будут развивать сотрудничество в таких приоритетных отраслях, как биомедицина, машиностроение и новые материалы. Планируется совместная работа по привлечению инвестиций, организация международных мероприятий и других инициатив, направленных на развитие «Великого камня».

В ходе мероприятия также состоялись переговоры, на которых обсуждались условия реализации инвестиционных проектов, преференциальная политика парка и перспективные направления промышленного сотрудничества. Представители ассоциации также представили новейшие разработки высокотехнологичных компаний и научно-исследовательских институтов.
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