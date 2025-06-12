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Экономика РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПОЯВИЛСЯ АВТОКРЕДИТ BELGEE ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
09:21 13.06.2025
ОАО «Белагропромбанк» с 12 июня 2025 года, в рамках партнерской программы с «БЕЛДЖИ» по кредитованию физических лиц на приобретение автомобилей марки Belgee, предоставляет кредиты на особых условиях членам семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты предоставляются на приобретение одного из следующих автомобилей – Belgee S50 Standart Plus, Belgee X50 Standart, Belgee X70 Comfort.
Срок кредита – до 10 лет. Максимальная сумма – до 90% стоимости автомобиля. Грейс-период – 3 года.
Процентная ставка: в течение грейс-периода – 3% годовых (фиксированная ставка), по истечении грейс-периода – 15% годовых (переменная ставка, определяемая как ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 5,5 процентного пункта).
Для того чтобы получить автокредит на таких условиях, заявителю необходимо дополнительно к пакету документов на получение кредита предоставить один из следующих пакетов документов:
удостоверение инвалида и свидетельство о рождении (для подтверждения статуса родителя ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет);
удостоверение инвалида и копию (выписки из) решения суда об усыновлении (удочерении) (для подтверждения статуса усыновителя (удочерителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет);
удостоверение инвалида и удостоверение на право представления интересов подопечного (для подтверждения статуса опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет).
Обращаем ваше внимание, что прием пакета документов на предоставление кредита для указанной категории заявителей осуществляется только в подразделениях банка.
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