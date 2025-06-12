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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: В БЕЛАРУСИ ВЫСТРОЕНА СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР


09:10 13.06.2025

В Беларуси выстроена системная работа по достижению ЦУР. Об этом заявила заместитель Министра экономики Елена Болигатова, выступая с докладом на заседании Совета по устойчивому развитию, проходившем 12 июня 2025 года под руководством национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Сергея Хоменко.

По словам замглавы экономического ведомства, в Республике Беларусь эффективно функционирует система достижений Целей устойчивого развития, что подтверждается высокими международными оценками и успешными результатами работы экономики, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

«Свыше 10 лет Беларусь удерживает позицию среди стран с очень высоким уровнем развития, занимая 69-е место из 193 государств в Глобальном индексе человеческого развития, а в рейтинге достижения ЦУР– 30-е место из 167 государств.

Интегративные показатели ВВП на душу населения и паритету покупательной способности за это время выросли более чем в 5 раз.

В Беларуси установлена высокая динамика промышленного производства. Рост потенциала нашего промышленного комплекса подтверждает 58-я позиция среди 153 стран в мировом рейтинге.

Новые инструменты поддержки перспективных проектов позволили обеспечить положительную динамику инвестиций в основной капитал: в 2024-м рост составил 108 %, высокие темпы наблюдаются и в текущем году.

Национальная экономика стала надежным базисом качества жизни белорусских граждан. Безработица на рекордно низком уровне – 3 %, при этом созданные рабочие места обеспечивают достойный заработок. По итогам 2024 года рост реальных доходов населения составил 109,7 %, реальной заработной платы – 113,1%» – отметила Елена Болигатова.

В своем докладе замминистра экономики подробно рассказала о ключевых направлениях среднесрочного развития страны до 2030 года, обозначила фундаментальные принципы и приоритеты, которые будут заложены в проект программы на будущую пятилетку.
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