В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 101%, с декабрем 2024 г. – 105,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в мае 2025 года цены увеличились на 9,2% к уровню мая 2024 года. В январе-мае текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-маем 2024 года составил 7,8%.

Непродовольственные товары в мае текущего года подешевели по сравнению с апрелем на 0,1%, а по сравнению с декабрем 2024 года цены выросли на 2,4%. Годовое увеличение цен на непродовольственные товары в мае 2025 года составило 3,3%. В январе-мае 2025 года цены выросли на 3,2% к уровню января-мая 2024 года.

Цены на услуги в мае 2025 года увеличились по сравнению с апрелем на 0,4%, с начала года на 5,6%. За май 2025 года к уровню мая 2024 года рост цен на услуги ускорился до 7,7%. В январе-мае текущего года к уровню соответствующего периода 2024 года услуги подорожали на 7,0%.